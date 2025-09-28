«Не могу ничего делать»: возлюбленная Павла Дурова получила травму
© SAMEER AL-DOUMY/AFP/East News
Возлюбленная создателя мессенджера Telegram Павла Дурова получила серьезную травму. Об этом 25-летняя Юлия Вавилова рассказала в личном блоге.
Девушка опубликовала видеоролик, на котором продемонстрировала перемотанную эластичным бинтом ступню. По словам Юлии, у нее треснула кость во время неудачного падения с лестницы.
«Мне кажется, жизнь советует мне замедлиться. Сейчас не могу ничего делать, кроме того, как отдыхать. Проявляйте заботу к себе, не забывайте отдыхать», — разоткровенничалась с подписчиками подруга миллиардера.
При этом она все время смеялась и улыбалась в камеру, показывая, что не особо переживает из-за случившегося.
Через некоторое время Юлия вновь вышла на связь и призналась, что отдохнуть ей так и не удалось. Возлюбленная Дурова, проживающая в Дубае, отправилась в дальний перелет. При этом она не стала раскрывать, куда именно летит.
Ранее Павел Дуров купил на день рождения своей девушке дорогостоящий подарок — коллекционную игрушку Plush Pepe в мессенджере, стоимостью $ 52 500 (4,2 миллиона рублей).