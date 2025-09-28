«Не могу ничего делать»: возлюбленная Павла Дурова получила травму

Возлюбленная создателя мессенджера Telegram Павла Дурова получила серьезную травму. Об этом 25-летняя Юлия Вавилова рассказала в личном блоге.

Девушка опубликовала видеоролик, на котором продемонстрировала перемотанную эластичным бинтом ступню. По словам Юлии, у нее треснула кость во время неудачного падения с лестницы.

«Мне кажется, жизнь советует мне замедлиться. Сейчас не могу ничего делать, кроме того, как отдыхать. Проявляйте заботу к себе, не забывайте отдыхать», — разоткровенничалась с подписчиками подруга миллиардера.