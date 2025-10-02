Экс-возлюбленная Дурова Ирина Болгар продала квартиру в Петербурге за 15,5 млн

Экс-возлюбленная Павла Дурова Ирина Болгар продала квартиру в Санкт-Петербурге за 15,5 млн рублей. Ирина почти год искала покупателей на недвижимость. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Болгар выставила на продажу жилье осенью 2024 года: за квартиру на Васильевском острове она запросила 18 млн рублей. Но на просмотр никто не приходил. Как оказалось, у недвижимости три собственника. После нескольких отказов ценник снизился до 17,5 млн, потом до 16,5 млн, в итоге цена упала до 15,5 млн.

Покупатель нашелся спустя год, теперь он единоличный владелец. Ранее доля в квартире, кроме Болгар, принадлежала ее сестре и сводному брату. Сама Ирина живет в Швейцарии.

Ранее Павел Дуров ответил на пост Илона Маска о рабах-славянах. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 25-летняя возлюбленная Павла Дурова травмировала ногу при падении с лестницы.