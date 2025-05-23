Павел Дуров купил для возлюбленной Вавиловой роль в фильме за 31 млн рублей

Миллиардер Павел Дуров сделал своей возлюбленной Юлии Вавиловой щедрый подарок. Он купил для нее роль в фильме за 400 тысяч долларов – более 32 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Дуров вместе с Вавиловой посетил благотворительный вечер amfAR. Как выяснилось, бизнесмен не только активно позировал фотографам на мероприятии, но и участвовал в аукционе. Так, он приобрел один лот – роль в будущем фильме режиссера Спайка Ли.

«Вот это побаловал свою девушку! Куда уж цветам. Желаю каждой девушке, по Паше Дурову!», «А мог бы бедным раздать», - обсуждают пользователи в Сети.

Отметим, что на мероприятии amfAR Дуров и Вавилова впервые появились вместе. Раньше они предпочитали избегать светских мероприятий, хоть и не скрывали свой роман. Отношения с Юлией бизнесмен подтвердил после ареста во Франции. Он признавался, что модель была беременна от него, когда его задержали. Однако из-за стресса девушка потеряла ребенка.

Ранее появилась информация, что Павел Дуров сможет стать отцом еще 2000 детей благодаря донорству.