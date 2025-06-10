«Мне сделали исключение»: в каких условиях жил Павел Дуров во французской тюрьме

Павел Дуров рассказал о времени, проведенном в одиночной камере во Франции. Бизнесмен поделился откровением с американским журналистом Такером Карлсоном.

По словам Павла, он получил особые условия питания из-за своих пищевых привычек: Дуров уже давно отказался от мяса и фастфуда, поэтому ему приносили рыбу.

«Кажется, мне сделали исключение по питанию. Все было нормально. Я не ем мясо, не ем фастфуд, рыбы было достаточно», — признался Павел.

Также основатель Telegram занимался физическими упражнениями в камере, благодаря которым он смог поддерживать форму, несмотря на отсутствие спортзала.

«Я мог делать 200 отжиманий, 200 приседаний утром, потом повторял подходы», — рассказал Дуров.

Также Павел признался, что не понимает предъявленных ему обвинений и считает их «натянутыми».

Напомним, Дуров был задержан 24 августа 2024 года в парижском аэропорту. Власти Франции выдвинули против него обвинения в соучастии в администрировании цифровой платформы, использовавшейся для незаконных финансовых операций в составе организованной группы.

Ранее сообщалось, что Дуров оскорбляется, когда его называют российским «активом». Подробности читайте в этой новости.