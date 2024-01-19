Основатель группы «Пасош» Мартич оспорил решение о выдворении его из России

Сербский музыкант, основатель группы «Пасош» Петар Мартич оспорил решение о выдворении из России за пропаганду наркотиков. Об этом пишет ТАСС.

«В суд поступила апелляционная жалоба на решение о признании Мартича виновным по статье о пропаганде наркотиков иностранным гражданином», - сказано в сообщении суда.

Уточняется, что жалоба была подана в Никулинский суд Москвы. Вскоре ее рассмотрят в Мосгорсуде. Дата заседания по жалобе станет известна позднее.

Напомним, Никулинский суд Москвы 10 января постановил выдворить из России Петара Мартича. Музыканта признали виновным по административной статье «Пропаганда наркотических средств» из-за композиции «Насекомое», который он выпустил в минувшем году. Вдобавок Мартичу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

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