Певец Митя Фомин сделал заявление о воссоединении группы Hi-Fi

Певец Митя Фомин намекнул на возможное воссоединение группы Hi-Fi. Он отметил, что пять лет назад старые участники коллектива уже объединялись с новыми, но лишь на время. О постоянном сотрудничестве он говорить не может, так как это зависит не от него.

Напомним, что Фомин стал известен в 90-х благодаря именно Hi-Fi. Он был одним из первых участников группы. Вместе с ним выступали Тимофей Пронькин и модель Оксана Олешко. Однако спустя 10 лет Митя принял решение начать сольную карьеру. При этом годы, что он провел в музыкальном коллективе, он не считает потраченными в пустую. Напротив, для него это лучшее время.

Но что касается воссоединения, то здесь не все так однозначно. Фомин не исключает, что это может произойти, но подчеркивает – это зависит не от него.

«Но далеко не все зависит от меня и далеко не все зависит от ребят, которые были в Hi-Fi или сейчас в группе. Мы ведь объединялись уже пять лет назад. К сожалению, мы не взлетели, как четверть века назад. Время поменялось, поменялись мы», - заявил Фомин в беседе с Kp.ru.

Ранее Митя Фомин признался, что завидует попавшим на эстраду через постель.