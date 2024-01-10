Оскорбившую россиян Рынску могут привлечь к ответственности за экстремизм

Писательницу и журналистку Божену Рынску попросили привлечь к уголовной ответственности за экстремизм из-за ее высказываний в отношении русскоязычных жителей Латвии. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, с подобной просьбой в Министерство внутренних дел России обратился правозащитный центр «Сорок сороков». Как отметили общественники, в одном из недавних интервью писательница назвала соотечественников «животными», «ворами», «жуликами» и «кончеными», а сам Русский мир «днищем».

Как считают в организации, слова Рынски были направлены на разжигание ненависти и вражды.

Известно, что Божена Рынска эмигрировала из России в 2023 году. Вскоре после отъезда журналистка выразила желание отказаться от российского гражданства.

Ранее Божена Рынска назвала актрису Настасью Самбурскую «чучелом в платье из плюшевой шторы».