Оскар Кучера сравнил Вайкуле с «прогнившим лаймом» после отмены ее концертов

Оскар Кучера сравнил Лайму Вайкуле с «прогнившим лаймом» после отмены концертов в Германии. Актер прокомментировал неудачи певицы в соцсети.

Оскар считает решение об отмене выступлений Лаймы закономерным. По его мнению, Европа не нуждается в творчестве певицы.

«Все закономерно. Никому этот прогнивший лайм нафиг не нужен. Это она в своих фантазиях мировая звезда, а по сути… ну вы поняли!» — заявил Кучера.

Напомним, что Лайма со скандалом уехала из России, осудив жителей страны. Также после отъезда она заявила, что «кормила СССР» своими концертами.

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