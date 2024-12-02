Телеведущий Оскар Кучера показал редкий снимок с женой и 19-летним сыном
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Телеведущий и актер Оскар Кучера поделился редким снимком с 19-летним сыном Александром. На фотографии запечатлена также жена артиста Юлия Кучера.
На кадрах, опубликованных в блоге Кучеры, видно, что семья побывала в ресторане. Для выхода в свет артист предпочел надеть черную водолазку и брюки, Александр был одет в бордовый свитер и серые брюки, а Юлия надела короткую черную юбку и пиджак в тон.
Известно, что Оскар и Юлия поженились в 2007 году. Они воспитывают четверых детей: 17-летнего Даниэля, 14-летнюю Алисию и 5-летнего Марка. У Оскара также есть сын от первого брака.
Отметим, что младший наследник телеведущего родился в Майами, поэтому имеет два гражданства: РФ и США.
Ранее Оскар Кучера ответил на требование хейтеров избавиться от американского паспорта сына. Он заявил, что не будет рвать и сжигать документ, так как он был получен совсем в другое время.