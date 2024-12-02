НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 декабря 2024, 14:49
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Телеведущий Оскар Кучера показал редкий снимок с женой и 19-летним сыном

Телеведущий Оскар Кучера показал редкий снимок с женой и 19-летним сыном

© Starface.ru

Телеведущий и актер Оскар Кучера поделился редким снимком с 19-летним сыном Александром. На фотографии запечатлена также жена артиста Юлия Кучера.

На кадрах, опубликованных в блоге Кучеры, видно, что семья побывала в ресторане. Для выхода в свет артист предпочел надеть черную водолазку и брюки, Александр был одет в бордовый свитер и серые брюки, а Юлия надела короткую черную юбку и пиджак в тон.

Телеведущий Оскар Кучера показал редкий снимок с женой и 19-летним сыном

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известно, что Оскар и Юлия поженились в 2007 году. Они воспитывают четверых детей: 17-летнего Даниэля, 14-летнюю Алисию и 5-летнего Марка. У Оскара также есть сын от первого брака.

Отметим, что младший наследник телеведущего родился в Майами, поэтому имеет два гражданства: РФ и США.

Ранее Оскар Кучера ответил на требование хейтеров избавиться от американского паспорта сына. Он заявил, что не будет рвать и сжигать документ, так как он был получен совсем в другое время.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Оскар Кучера
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дети