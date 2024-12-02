Телеведущий Оскар Кучера показал редкий снимок с женой и 19-летним сыном

Известно, что Оскар и Юлия поженились в 2007 году. Они воспитывают четверых детей: 17-летнего Даниэля, 14-летнюю Алисию и 5-летнего Марка. У Оскара также есть сын от первого брака.

Отметим, что младший наследник телеведущего родился в Майами, поэтому имеет два гражданства: РФ и США.

Ранее Оскар Кучера ответил на требование хейтеров избавиться от американского паспорта сына. Он заявил, что не будет рвать и сжигать документ, так как он был получен совсем в другое время.