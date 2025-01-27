Оскар Кучера перепостил вирусный мем про достижения Юры Борисова и себя

Актер Оскар Кучера присоединился к эстафете с мемом про отношение российских артистов к награде Американской академии кинематографических искусств, которая в народе известна также как «Оскар». Своим вариантом мема он поделился в социальных сетях.

Мем изначально появился после новостей о том, что актер Юра Борисов номинирован на премию за роль в фильме «Анора»: пользователи соцсетей сделали картинку с изображением Александра Петрова и, собственно, самого Борисова. Напротив первого была надпись «Я достоин «Оскара», напротив второго — «Я не достоин «Оскара». Таким образом поклонники хотели подшутить над большими амбициями Петрова (который открыто говорил о желании заполучить статуэтку) и выразить поддержку скромности Борисова.

Далее произошло достраивание по цепочке — кто-то из пользователей добавил к картинке фото актера Никита Кологривого с подписью «Оскар» не достоин меня». Сам Кологривый оценил иронию и сделал репост мема в социальные сети.

И, наконец, точку во всем этом поставил Кучера — он, в свою очередь, опубликовал еще более расширенную версию изображения. На нем появился он сам с подписью «Оскар — это я».

«Ржу», — лаконично прокомментировал актер всю ситуацию.

Ранее Оскар Кучера отказался рвать и сжигать американский паспорт сына.