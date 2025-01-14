«Мой бородатый ребенок»: в Сети обсуждают возмужавшего сына Оскара Кучеры Александра

Актер Оскар Кучера поделился в Сети свежим снимком с 19-летим сыном Александром. Поклонники телеведущего отметили, что юноша сильно возмужал и стал похож на звездного отца.

Первый месяц 2025 года семья Кучеры проводит на горнолыжном курорте в Азербайджане. В один из дней отпуска артист решил сняться с наследником и показать фанатам, как он изменился. Сейчас Александр ходит с бородой. Также он уже давно перерос маму Юлию.

«Мой бородатый ребенок! Гоняем на лыжах», - поделился актер.

Поклонники Оскара отметили — молодой человек вырос красавцем.

«Ваш Брат, Оскар!», «Красавцы», «Взрослеют детки», - пишут пользователи в соцсетях.