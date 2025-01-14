«Мой бородатый ребенок»: в Сети обсуждают возмужавшего сына Оскара Кучеры Александра
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Актер Оскар Кучера поделился в Сети свежим снимком с 19-летим сыном Александром. Поклонники телеведущего отметили, что юноша сильно возмужал и стал похож на звездного отца.
Первый месяц 2025 года семья Кучеры проводит на горнолыжном курорте в Азербайджане. В один из дней отпуска артист решил сняться с наследником и показать фанатам, как он изменился. Сейчас Александр ходит с бородой. Также он уже давно перерос маму Юлию.
«Мой бородатый ребенок! Гоняем на лыжах», - поделился актер.
Поклонники Оскара отметили — молодой человек вырос красавцем.
«Ваш Брат, Оскар!», «Красавцы», «Взрослеют детки», - пишут пользователи в соцсетях.
Напомним, что у Оскара Кучеры пятеро детей от разных женщин. В первом браке с актрисой Юлией Лисеевой наследников у него не родилось, зато после развода он повстречал Майю Маркову, которая подарила ему сына Александра. Еще четверо детей появились на свет, когда артист женился на нынешней супруге Юлии.
Ранее Оскар Кучера отказался рвать и сжигать американский паспорт сына.