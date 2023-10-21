Оскар Кучера ответил Яне Трояновой, назвавшей россиян алкоголиками

Актера и телеведущего Оскара Кучеру возмутили слова уехавшей во Францию актрисы Яны Трояновой, назвавшей всех россиян алкоголиками, а родную страну «изнасилованной женщиной». Он был поражен изменениями, произошедшими с некогда доброжелательной коллегой, и предположил, что, вероятно, она никогда такой и не являлась на самом деле.

«Яна, Яночка… Что с тобой случилось? Или ты всегда такой была?» - написал Кучера в своем Telegram-канале.

49-летний шоумен назвал бывшую коллегу «чокнутой» и выразил сожаление, что Троянова выбрала такую позицию.

После скандальных высказываний пользователи Сети призвали признать звезду сериала «Ольга» иноагентом и привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что Яне Трояновой может грозить пять лет тюрьмы за высказывания о России.

Мы также писали, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что проживающая в Париже Троянова злоупотребляет алкоголем. По его словам, спиртным актриса начала увлекаться после того, как он подал заявление в прокуратуру с просьбой признать ее иностранным агентом.