Яну Троянову требуют привлечь к ответственности из-за сравнения России с «изнасилованной бабой»

Яне Трояновой грозит пять лет тюрьмы за высказывания о России, об этом сообщает Life.ru.

Последний год актриса Яна Троянова активно дает интервью зарубежным журналистам. Дело в том, что знаменитость в 2022 году уехала из России во Францию. Она периодически высказывается о политике России в негативном ключе.

В одном из последних интервью актриса заявила, что разочарована родной страной.

«Россия сегодня для меня – это такая изнасилованная российская баба, мужик которой никчемная пьяница жмет руку этим бандитам еще за то, что насилуют его же бабу», – рассказывала она.

Именно после этих слов активизировались общественники, которые потребовали привлечь Троянову к ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Максимальное наказание, которое может грозить по данной статье – пять лет заключения. Актрису также попросили признать иностранным агентом.

Ранее мы писали о том, что Яна Троянова прекратила общение с режиссером Авдотьей Смирновой. По словам знаменитости, разлад произошел из-за критики с ее стороны сценария, который написала Смирнова.