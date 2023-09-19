«Превратилась в алкоголика»: что стало с покинувшей РФ звездой «Ольги» Яной Трояновой

Актриса Яна Троянова несколько месяцев назад закончила съемки последнего сезона сериала «Ольга» и объявила о своем переезде из России. Теперь за границей она дает интервью, в которых говорит о страхе за свою жизнь и причинах эмиграции. Однако, как уверен глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, артистка не обо всем рассказывает аудитории. Например, она умалчивает о пьянстве.

Общественник уверен, что в эмиграции Троянова пристрастилась к алкоголю. По его словам, спиртным она начала увлекаться после того, как он подал заявление в прокуратуру с просьбой признать ее иноагентом.

«Говорят, что Яна Троянова после моего обращения в прокуратуру с просьбой признать ее иностранным агентом сбежала из страны и спилась, превратилась в алкоголика», - сообщил Бородин с личном Телеграм-канале.

Также общественник заявил, что Троянова продолжает давать интервью и брать за это небольшие деньги. Так, разговор с ней стоит всего 100 долларов. Виталий Бородин призвал остановить Яну, чтобы она «не спилась совсем».

Ранее Яна Троянова призналась, что едва не умерла из-за начавшейся депрессии.