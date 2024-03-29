Оскар Кучера отреагировал на возможное признание Аллы Пугачевой иноагентом

Российский актер и телеведущий Оскар Кучера поделился мнением о певице Алле Пугачевой, которая спустя почти неделю прокомментировала теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Как считает артист, заявление Примадонны о том, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях, выглядит двуличным. Кучера также подчеркнул, что за свое поведение исполнительница может получить справедливое наказание в виде включения ее в реестр иноагентов.

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*. Написала Алла Борисовна в Instagram*. Воистину, когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Ну а когда государство решает наказать, оно присваивает ему статус иноагента!», - написал актер.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом. Он считает, что певицу следует причислить к числу иностранных агентов из-за ее критики СВО, а также из-за поддержки своего мужа Максима Галкина** (признан иноагентом на территории РФ).

Позднее в СМИ появилась информация о том, что Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею.

*(владелец соцсети — компания Meta признана в России экстремистской, а ее деятельность запрещена на территории страны)