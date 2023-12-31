Оскандалившийся певец Филипп Киркоров появится в новогоднем шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров, принявший участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, все-таки появится в новогодних программах, но в урезанном варианте. В частности, руководство телеканала НТВ решило оставить сцены с его участием в праздничном выпуске шоу «Маска».

Иначе программу пришлось бы полностью убрать из эфира, так как у исполнителя хита «Цвет настроения синий» одна из ключевых ролей – он председатель жюри.

При этом Первый канал и ВГТРК решили вовсе обойтись без поп-короля. Номера с его участием будут вырезаны из новогодних программ. Такая же участь постигла и отличившуюся на «голой» вечеринке Лолиту Милявскую, пишет Kp.ru.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее генеральный директор телеканала ТНТ и сопродюсер новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все» Тина Канделаки сообщила, что за несколько дней до 31 декабря было принято решение переснять некоторые сцены в пародийной комедии. При этом изображение певца Филиппа Киркорова исчезло с постера.

При этом в финале шоу «Суперстар!» на НТВ пару ведущему Вадиму Такменеву составила певица Лолита Милявская. Руководство телеканала приняло решение не вырезать кадры с оскандалившейся артисткой после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой.