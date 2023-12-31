Оскандалившаяся Лолита Милявская появилась в финале шоу «Суперстар!»

В финале шоу «Суперстар!» на НТВ пару ведущему Вадиму Такменеву составила певица Лолита Милявская. Руководство телеканала приняло решение не вырезать кадры с оскандалившейся артисткой после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

В финальном выпуске программы также появились покинувшие проект звезды. Так, на сцену вышла Анастасия Макаревич, Лика Стар и Екатерина Суржикова. При этом последней досталась порция критики от Сергея Соседова, которому показалось, что в дуэте с Александром Айвазовым она пела «без полета, без вдохновения».

Кроме того, один из номеров исполнила покинувшая шоу Татьяна Маркова. Вместе с Шурой они спели композицию «Любовь, которой больше нет».

«И пусть дуэт в традиционном плане не удался. Шура все перекрывал своими выкриками. А Таня… ну пусть резвится!» — прокомментировал номер Соседов.

Победителем четвертого сезона проекта по итогам голосования жюри стал Алексей Глызин. В финале он исполнил песню Максима Фадеева «Стану ли я счастливее».

Критик Соседов высоко оценил исполнителя, назвав его артистом европейского класса.

Второе место досталось Игорю Наджиеву, а тройку лидеров замкнул Феликс Царикати, сообщает StarHit.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее мы писали, что музыкальный критик Сергей Соседов подвергся критике после выступления в качестве исполнителя в шоу «Суперстар!». Он спел композицию собственного сочинения под названием «Одиночество сердец».