Оскандалившегося рэпера Vacio признали годным к службе в армии

Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) признан годным к военной службе, весной его призовут на службу в армию. Об этом рассказал его адвокат Роман Попов, передает НСН.

Уточняется, что Екатеринбургский военкомат сначала не призвал музыканта из-за проблем со здоровьем, однако в военкоматах Москвы пришли к выводу, что они не помешают службе. В настоящий момент артист проходит комиссию, объяснил Попов.

Юрист отметил, что место службы Васильева пока неизвестно.

«Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают – туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена. За границу не сбежит, не испугается», - заявил Попов.

Напомним, Vacio получил 15 суток административного ареста после участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой — он посетил клуб в одном носке, которым прикрыл половой орган. Помимо ареста, рэпера оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных ценностей. Позднее правоохранители повторно задержали исполнителя – он вновь был признан виновным в мелком хулиганстве и получил еще 10 суток ареста. Вдобавок ему вручили повестку в военкомат.

Ранее мы писали, что в военкомате решили, что Vacio будет служить в музыкальном подразделении.