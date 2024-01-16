В военкомате решили отправить рэпера Vacio служить в оркестровые войска

Оскандалившийся на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой рэпер Николай Васильев (Vacio) вышел на свободу из спецприемника, где в общей сложности пробыл 25 дней за мелкое хулиганство, и встал на воинский учет. Артист 16 января побывал в военном комиссариате Савёловского района Москвы и узнал, что будет служить в музыкальном подразделении.

По данным Telegram-канала Mash, в оркестровых войсках Николай также получит право уезжать домой каждые выходные и жить на съёмной квартире, ежедневно посещая службу. Кроме того, рэпер ежемесячно будет получать зарплату в размере 60 тысяч рублей.

Ранее военная медкомиссия в Екатеринбурге признала Vacio негодным из-за его псориаза, но в Москве категорию изменили и отправили служить.

Напомним, Васильев получил 15 суток административного ареста после участия в вечеринке Ивлеевой — он пришел в клуб «Мутабор» в одном носке, которым прикрыл половой орган. Артиста также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных ценностей. 6 января сотрудники правоохранительных органов повторно задержали рэпера – он вновь был признан виновным в мелком хулиганстве и получил еще 10 суток ареста.

Ранее адвокат Роман Попов, представляющий интересы Васильева, рассказал, что музыканта оштрафовали за публикацию скандального видео, на котором с него стягивают носок. При этом Васильев не снимал и не размещал в Сети этот ролик, поэтому он вправе подать заявление о возбуждении уголовного дела по статье 137 УК РФ.