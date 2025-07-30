«Ощущение, что похудела на 10 кг»: как выглядит жена Евгения Петросяна после смены имиджа
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36-летняя Татьяна Брухунова похвасталась новой стрижкой, которая стройнит лицо. Жена Евгения Петросяна рассказала о преображении в соцсети.
Татьяна Брухунова решилась на смену имиджа. В личном блоге жена юмориста записала видео, на котором показала новую прическу и заявила о хорошем настроении. По словам Татьяны, она убрала всего 6 см волос, но при этом ощущает, что прическа стройнит лицо.
«Что может быть прекраснее, чем новая стрижка? Убрала 6 сантиметров волос и ощущение, что похудела кг на 10. К настроению плюс 100», — высказалась знаменитость.
Брухунова дала понять, что довольна новым имиджем.
Напомним, Татьяна — одна из немногих звезд в шоу-бизнесе, кто любит эксперименты со стилем. Правда, знаменитость нередко критикуют за неудачные образы.
Ранее Татьяна Брухунова заявила, что ее высмеяли хейтеры за путешествия по России. Подробности читайте в этой новости.
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