«Ощущение, что похудела на 10 кг»: как выглядит жена Евгения Петросяна после смены имиджа

36-летняя Татьяна Брухунова похвасталась новой стрижкой, которая стройнит лицо. Жена Евгения Петросяна рассказала о преображении в соцсети.

Татьяна Брухунова решилась на смену имиджа. В личном блоге жена юмориста записала видео, на котором показала новую прическу и заявила о хорошем настроении. По словам Татьяны, она убрала всего 6 см волос, но при этом ощущает, что прическа стройнит лицо.

«Что может быть прекраснее, чем новая стрижка? Убрала 6 сантиметров волос и ощущение, что похудела кг на 10. К настроению плюс 100», — высказалась знаменитость.