НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 июля 2025, 11:57
1 мин.

«Ощущение, что похудела на 10 кг»: как выглядит жена Евгения Петросяна после смены имиджа

36-летняя Татьяна Брухунова похвасталась новой стрижкой, которая стройнит лицо.
«Ощущение, что похудела на 10 кг»: как выглядит жена Евгения Петросяна после смены имиджа

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

36-летняя Татьяна Брухунова похвасталась новой стрижкой, которая стройнит лицо. Жена Евгения Петросяна рассказала о преображении в соцсети.

Татьяна Брухунова решилась на смену имиджа. В личном блоге жена юмориста записала видео, на котором показала новую прическу и заявила о хорошем настроении. По словам Татьяны, она убрала всего 6 см волос, но при этом ощущает, что прическа стройнит лицо.

«Что может быть прекраснее, чем новая стрижка? Убрала 6 сантиметров волос и ощущение, что похудела кг на 10. К настроению плюс 100», — высказалась знаменитость.

«Ощущение, что похудела на 10 кг»: как выглядит жена Евгения Петросяна после смены имиджа

© Скриншот видео, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Брухунова дала понять, что довольна новым имиджем.

Напомним, Татьяна — одна из немногих звезд в шоу-бизнесе, кто любит эксперименты со стилем. Правда, знаменитость нередко критикуют за неудачные образы.

Ранее Татьяна Брухунова заявила, что ее высмеяли хейтеры за путешествия по России. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что блогер Наташа Гасанханова решила похудеть после проекта «Большой куш. Бангкок».

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости шоу-бизнеса
новости звезд
новости