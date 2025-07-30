«Физически стало тяжело»: почему блогер и ведущая Наташа Гасанханова начала бороться с лишним весом

Известный YouTube блогер, ведущая и создательница проектов «ДаДа — НетНет» и «Субкультура» Наташа Гасанханова приняла решение бороться с лишним весом. Этим она поделилась с Леди Mail.

Несмотря на прежние заявления ведущей о том, что ее вполне устраивает собственный внешний вид, принять непросто решение все же пришлось. Связано это с участием Наташи в шоу «Большой куш. Бангкок», где она должна была выполнять много физических действий, да еще и на скорость.

«Физически мне стало тяжело. Поэтому я решила взяться за свое здоровье и начать худеть — уже минус пять кг за месяц. В планах убрать килограммов 30 за полгода, и я надеюсь, что все получится. Спорт, правильное питание, ограничение лишнего — вот план, на который я опираюсь при борьбе с лишним весом», — рассказала Гасанханова.

Кроме того, в планах у знаменитости выйти замуж. Но пока она не встретила «того самого человека».

«Я, так сказать, открыта к предложениям. Если же говорить про “здесь и сейчас”, то мне и одной суперкомфортно. К тому же я не совсем одна: у меня есть пес Пабло, которому я отдаю всю свою потребность в любви», — поделилась Наташа.

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