«Вот я такая-сякая, косая, кривая, без вкуса»: жена Петросяна дала новый повод для критики

Татьяна Брухунова заявила, что ее высмеяли хейтеры за путешествия по России. Жена Евгения Петросяна пожаловалась на недоброжелателей в соцсети.

После поездки по Золотому кольцу Татьяна вновь столкнулась с критикой. Правда на этот раз ее высмеяли не за выбор одежды, а за путешествия по России. Хейтерам показалось сомнительным, что жена юмориста отказалась от дорогих курортов.

«В одной довольно известной российской газете была внушительных размеров публикация. К тому, что меня оскорбляют, унижают я давно привыкла. Вот я такая-сякая, косая, кривая, без вкуса, без стиля — ок, не спорю. Но меня шокировало несколько другое: то, что автор статьи меня упрекает в путешествиях по России», — пожаловалась знаменитость.

Татьяна не отрицает свои поездки за границу, однако на сегодняшний день она предпочитает отдыхать в России. Брухунова напомнила слова Владимира Путина, призвавшего продвигать российский туризм.

«Да, я была много раз за границей, в разных городах и никогда этого не скрываю. Бог даст, еще побываю, надеюсь. Глупо закрывать себе мир и себя от мира. Но автор статьи говорит мне: «Медийные личности ездят за границу, а Татьяна Брухунова по Золотому кольцу!». И это упрек!» — высказалась она.

Ранее туристы назвали Татьяну Брухунову высокомерной после встречи в музее Костромы. Подробности читайте в этой новости.