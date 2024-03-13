«Ощущение, что не могу найти выход»: Костомаров рассказал о пережитой коме

47-летний фигурист Роман Костомаров сообщил, что видел ужасные сны во время комы. Спортсмен поделился откровением с изданием «7Дней.ru».

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Романа Костомарова. Сообщалось, что фигурист впал в кому и перенес ампутацию конечностей. По словам Костомарова, он до сих пор помнит те эмоции, которые испытывал, находясь на грани жизни и смерти.

Будучи в коме, фигурист видел ужасные сны. Ему было трудно отличить, что является вымыслом, а что реальностью.

«Мне снилось, что я глубоко под водой. Ощущение, что не могу найти выход, чтобы вдохнуть. Надо было пройти через лабиринт, чтобы всплыть и сделать вдох», — поделился откровением Роман.

Костомаров отметил, что у него накопилось много воспоминаний, которых хватило бы на целую книгу.

Ранее Роман Костомаров раскрыл неизвестные подробности госпитализации. Подробности смотрите в этой новости.

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