«Ощущение, будто Лену специально хотел слить муж»: Соседов и Довлатова обсудили участь Блиновской

Ведущая Алла Довлатова, а также критик Сергей Соседов обсудили участь блогера Елены Блиновской. Довлатова допустила, что Алексей Блиновский специально хотел «слить» жену и для этого позвал «злосчастную женщину».

Своим мнением о деле Блиновской знаменитости поделились в шоу «СпецКорр».

Довлатова призналась: в данном случае жалко детей, а также женщин, которых обманула Елена. По мнению ведущей, было глупостью позвать женщину, которая фигурировала в деле как свидетельница.

«То есть, в принципе, она получила поделом», - высказалась Алла и заявила, что Блиновской следовало сидеть дома с детьми «в богатстве» и роскоши.

«Такое ощущение, будто Лену специально муж хотел слить, потому и позвал эту злосчастную женщину», - заключила Довлатова.

Соседов раскритиковал деятельность Блиновской и признался: ему не жалко женщину. Критик назвал ее «чистой мошенницей» и отметил, что блогер «вытирает ноги» о людей и наживается на человеческой вере в чудеса и исполнение желаний.

«Помните об этом и не покупайтесь на такой довольно примитивный, но очень денежный развод», — сказал Соседов.

Ранее стало известно, где находится муж Блиновской. Об этом рассказал экс-адвокат Эльман Пашаев.

Также сообщалось, что Блиновская не смогла выплатить долг в 1,2 млрд перед началом судебного процесса. Ранее она погасила задолженность, но в размере 230 млн.