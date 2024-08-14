Месяц назад получивший ранение Эльман Пашаев вернулся на СВО и оказался там с мужем Блиновской

Бывший адвокат Эльман Пашаев вернулся на СВО после ранения. Он сообщил, что с ним находится муж блогера Елены Блиновской Алексей.

Подробности узнала Газета.Ru.

«Я давно вернулся на фронт, долго не лежал, СВО быстро залечивает. Блиновский тоже здесь, на передке», - сообщил он.

Местонахождение Пашаева известно: по его словам, это Георгиевское направление в ДНР.

В апреле бывший адвокат сообщил, что два года находится на СВО. В конце месяца он был ранен. В середине июля Пашаев попал под обстрел и получил сотрясение мозга и другие травмы. Сообщалось, что в машину попал дрон – у Пашаева горели спина и волосы.

Весной этого года сообщалось, что муж Блиновской подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. Говорилось, что он служит с Пашаевым в одном отряде.