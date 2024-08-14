Елена Блиновская не смогла выплатить долг в 1,2 млрд рублей до начала суда

Обвиняемая в неуплате налогов Елена Блиновская не смогла выплатить долг в 1,2 млрд рублей до начала судебного процесса над ней. Об этом рассказала адвокат блогера Наталия Сальникова.

«Королеве марафонов» удалось частично погасить долг — она выплатила около 230 млн рублей, пишет ТАСС.

Сальникова отметила, что сейчас задолженность ее подзащитной составляет менее четверти от всей суммы.

Закрытое заседание по делу Блиновской пройдет 14 августа. В суде решится вопрос о мере пресечения в отношении блогера, для которой срок содержания под стражей в последний раз продлевался до 16 августа Мосгорсудом.

Елена Блиновская была задержана в апреле прошлого года при попытке выехать из России. Как считает следствие, блогерша использовала схему дробления бизнеса, занижая свои доходы, и скрыла от государства налогов на общую сумму более 918 млн рублей за 2019−2021 годы.

22 марта 2024 года СК РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея.

Ранее мы писали о том, что муж Елены Блиновской служит под селом Урожайное и возит боекомплекты на передовую. При этом он рискует попасть под обстрел. Также сообщалось, что находящегося в зоне СВО мужа блогера могут признать банкротом. По данным СМИ, у супруга Елены долг в 7 млн 636 тыс. рублей.