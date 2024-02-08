Организаторы высказались о призывах отменить концерт Арбениной во Владивостоке

Организаторы концерта певицы Дианы Арбениной во Владивостоке высказались о призывах отменить шоу звезды. Об этом сообщает агентство PrimeMedia.

Представитель компании «Клевер Смайл», занимающейся организацией гастролей лидера рок-группы «Ночные снайперы», заверил, что выступление не собираются отменять.

«У нас заряжена и площадка, и техническое обеспечение, так что вы можете быть спокойны», — заявил он.

Организаторы уточнили, что им не поступали рекомендательные письма об отмене концерта. У Арбениной на конец февраля запланирован тур по Дальнему Востоку, добавили они.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков порекомендовал организаторам отменить концерты Дианы Арбениной и Кристины Орбакайте. Поводом для подобного решения стало официальное обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России».

Сегодня стало известно, что организаторы все-таки отменили выступление Кристины Орбакайте во Владивостоке.