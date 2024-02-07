Глава Владивостока рекомендует организаторам отменить концерты Арбениной и Орбакайте

Мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендует организаторам отменить выступления Дианы Арбениной и Кристины Орбакайте в городе. Основанием для этого решения стало официальное обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России».

Глава города направил письмо организаторам концертов Дианы Арбениной и Кристины Орбакайте, в котором рекомендуется не проводить данные концерты во Владивостоке. Это случилось после требования общественников отменить выступления данных артисток в Городе воинской славы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Владивостока.

Окончательное решение об отмене выступлений следует за организатором концертов. Концерт Арбениной запланирован во Владивостоке на 27 февраля, а Кристины Орбакайте — 19 марта.

Ранее концертный директор Орбакайте Александр Качан «отрекся» от певицы после отмены ее гастрольного тура в Сибири. Он считает, что у нее нет дальнейших шансов на работу в России.