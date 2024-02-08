Не желают видеть: концерт Орбакайте отменили и во Владивостоке

Во Владивостоке отменен концерт певицы Кристины Орбакайте. Выступление 52-летней дочери Примадонны было запланировано на 19 марта.

Информацию об отмене концерта подтвердил изданию РИА новости представитель концертного зала «Феско Холл», где планировалось выступление.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал организаторам отменить выступления Дианы Арбениной и Кристины Орбакайте в городе. Основанием для этого решения стало официальное обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России».

Напомним, по поводу отмены выступлений певицы высказался композитор Юрий Лоза. Он считает, что российская публика ничего не потеряет без концертов звезды. При этом он не стал связывать случившееся с музыкой и вокалом исполнительницы. Также Лоза заявил, что в шоу-бизнесе никто не сочувствует друг другу: наоборот, все стараются занять освободившиеся ниши.

Гастроли артистки также отменили в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске.