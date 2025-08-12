Организаторам прощального концерта рэпера Гуфа грозит штраф до миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Гуфу может грозить штраф в размере 5 тысяч, а организаторам его прощального концерта — до миллиона или запрет на работу до трех месяцев. Дело в том, что во время выступления во Владивостоке рэпер исполнил запрещенный трек.

Если сотрудники МВД составят протокол об административном правонарушении, то штрафа не избежать.

Директор Гуфа и его сестра отказались комментировать ситуацию.

