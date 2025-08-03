«Стоит больше ляма баксов»: Гуф высказался о выкупе его дебютного альбома

Гуф высказался о выкупе Рыбаковым своего дебютного альбома. Об этом он рассказал в личном блоге.

Рэпер признался, что он все еще удивлен продаже своего альбома. Оказалось, что миллиардер Игорь Рыбаков хочет выкупить права на первый сольный альбом «Город дорог» Гуфа за 95 млн рублей. Однако затем бизнесмен планирует удалить песни со всех стриминговых площадок.

Сделка состоится после того, как Рыбков выкупит альбом у продюсера, сооснователя и генерального директора «Монолит Рекордс» Антона Пронина. Бизнесмен объяснил свое решение тем, что альбом «романтизирует разгульный образ жизни среди молодежи».

Гуф поделился с поклонниками, что все еще не может поверить в произошедшее и в сумму, которую Игорь готов выплатить.

«Мои люди! Я вас очень люблю! Спасибо вам огромное за поддержку! Очень приятно. Я в шоке, что мой первый альбом стоит больше ляма баксов. Все нормально, едем дальше», — написал артист.

Ранее мы писали о том, что Гуф сможет заработать на прощальном концерте более 54 млн рублей.

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