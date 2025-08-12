«Я не понимаю, о чем они поют»: Иосиф Пригожин раскритиковал творчество современных артистов

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал современных артистов. В разговоре с NEWS.ru муж певицы Валерии заявил, что в творчестве молодых исполнителей нет разнообразия и глубины.

В качестве примера Иосиф Пригожин привел классические старые хиты, отличающиеся высоким качеством, глубиной и смыслом. По мнению продюсера, современным музыкантам далеко до артистов «старой» школы – их песни слишком однообразны, им не хватает эмоциональной насыщенности.

«Слишком много однообразия [среди молодых исполнителей], я не отличаю одних от других. Молодежь вся однообразная, я просто не понимаю, о чем они поют. Наверное, я постарел. Но, понимаете, в песнях другого поколения есть смысл, есть музыка, она же не просто так стала популярной. Это просто тенденция», — отметил Иосиф Пригожин.

Собеседник издания признался: современные тенденции вызывают у него недоумение, несмотря на непрерывное изменение музыкальных трендов в стране. Иосиф Пригожин обратил внимание на то, что в разные годы среди молодежи пользовались популярностью артисты, уже давно заработавшие авторитет на сцене. Продюсер уверен: это связано с их профессионализмом и разноплановым творчеством.

«Был период, когда Кадышева взлетела, Леня Агутин, сейчас Буланова. Есть какая-то тенденция, я не понимаю этот алгоритм действий, алгоритм жизни, поэтому мне трудно проанализировать. Я точно не знаю, как это работает. И наш трибьют Валерии показал это совершенно четко и точно. Вся молодежь пела песни, они легко поются, они стали известными, популярными не на ровном месте», — подчеркнул супруг Валерии.

Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал творчество современных артистов: «Музыка и голос — это я, а не Кока и ей подобные курицы».