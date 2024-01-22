Концертный директор Орбакайте прокомментировал отмену ее выступлений

Директор Кристины Орбакайте Александр Качан высказался по поводу отмены выступлений певицы в России. Его слова приводит издание «Абзац».

Как признался представитель Орбакайте, вся команда артистки в настоящий момент находится в недоумении из-за происходящего.

«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», – заявил Качан.

Ранее стало известно, что выступление Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ после обращения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». По мнению общественников, звезда обязана публично высказать свое отношение к СВО. Представителям «Боевого братства» также не нравится, что певица проживает в США, однако по-прежнему приезжает на родину, чтобы заработать.

Позднее сообщалось, что активисты потребовали отменить шоу Орбакайте в Новосибирске.