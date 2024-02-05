Организатор концертов Кристины Орбакайте назвал причину отмены гастролей певицы в Сибири

Организатор концертов Кристины Орбакайте назвал причину отмены сольных концертов певицы в Иркутске и Красноярске. По словам Оганнеса Тухманяня, мероприятия обязательно состоятся, но позже.

«Отмена произошла в связи со сложностью проведения этих концертов. Их пока отменили, но мы планируем провести эти концерты позже», — сказал представитель артистки Telegram-каналу «RTVI новости и видео».

Как уточнил Тухманян Орбакайте приедет с гастролями в Иркутск в 2025 году. Когда певица споет в Красноярске организатор концертов не сказал.

Напомним, 7 марта концерт Кристины Орбакайте должен был пройти в Красноярске, а иркутское выступление было запланировано на 12 марта.

Ранее общественники потребовали отменить выступления певицы в Амурской области, запланированные на 15 и 16 марта. Авторы обращения к властям региона утверждали, что Орбакайте имеет гражданство США. 13 марта концерт Орбакайте должен был состояться в Улан-Удэ, но его отменили после обращения организации «Боевое братство Бурятии».

Позже в Чите приняли решение об отмене сольного концерта певицы Кристины Орбакайте, запланированного на 14 марта. По словам организатора Оганнеса Тухманяна, мероприятие не состоится в связи с нарушением логистики из-за отмены гастролей в Улан-Удэ.