В Чите отменили концерт певицы Кристины Орбакайте и назвали точную причину

В Чите приняли решение об отмене сольного концерта певицы Кристины Орбакайте, запланированного на 14 марта. По словам организатора Оганнеса Тухманяна, мероприятие не состоится в связи с нарушением логистики из-за отмены гастролей в Улан-Удэ.

«Нет логистики доехать без Улан-Удэ к вам, только по этой причине. Города друг за другом идут, а сейчас взяли и выбросили город из тура. Теперь мы не можем ни приехать, ни уехать», — рассказал Тухманян в беседе с порталом «Чита.Ру».

При этом он подчеркнул, что концерт дочери Аллы Пугачевой состоится, но в другое время. Точная дата станет известна после составления нового графика гастролей.

«Билеты, которые были проданы, люди могут сохранить, могут сдать, могут поменять на иркутские билеты со скидкой. Те зрители, которые хотят прийти. Мы предоставляем специально для этих зрителей промокод, чтобы они могли посетить концерт в другом городе», - подчеркнул организатор гастролей Орбакайте.

13 марта концерт певицы должен был состояться в Улан-Удэ, но его отменили после обращения организации «Боевое братство Бурятии».

Кроме того, общественники потребовали отменить выступления Орбакайте в Амурской области, запланированные на 15 и 16 марта. Авторы обращения к властям региона утверждали, что артистка имеет гражданство США.

Позже концертный директор певицы Александр Качан заявил, что Орбакайте никогда не получала американский паспорт. Его слова передал организатор выступлений артистки в Благовещенске Сергей Зайцев.