Директор Кристины Орбакайте ответил на вопрос о наличии у певицы гражданства США

Концертный директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан заявил, что она никогда не получала американский паспорт. Его слова передал организатор выступлений артистки в Благовещенске Сергей Зайцев.

«Пусть теперь те, кто призывает отменить ее концерт как гражданки США, ответят перед правоохранительными органами, с какой целью и по чьему заказу они распространяют клевету и разжигают ненависть в отношении Кристины Орбакайте», – сказал в беседе с порталом Amur.life Зайцев.

Ранее общественники потребовали отменить выступления певицы в Амурской области, запланированные на 15 и 16 марта. Авторы обращения к властям региона утверждали, что Орбакайте имеет гражданство США.

13 марта концерт певицы должен был состояться в Улан-Удэ, но его отменили после обращения организации «Боевое братство Бурятии».

Ранее мы писали, что бойкотировать концерт артистки предложили в Чите. Дочь Аллы Пугачевой собирается выступить в этом городе 14 марта, но далеко не все жители хотят видеть певицу.