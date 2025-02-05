«Органично смотрятся вместе»: Калашникова высказалась об отношениях SHAMAN и Мизулиной

Российская певица, актриса и модель Анна Калашникова высказалась о романе певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и главы организации «Лига безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Ее слова приводит Ura.ru.

«Ярослав и Екатерина, на мой взгляд, очень органично смотрятся вместе. Их недавний поцелуй шокировал многих. У них разница всего семь лет — почему бы и нет? Будет очень обидно, если по итогу это окажется лишь хайпом и пиар-ходом», — поделилась артистка.

В конце минувшего года SHAMAN развелся с Еленой Мартыновой, а после стал много времени проводить в компании Екатерины Мизулиной. Пару видели на свиданиях, они вместе появлялись на публике, а недавно прилюдно поцеловались. Все это время предполагаемые возлюбленные никак не комментировали свои взаимоотношения. В новом интервью Дронов рассказал, что его с Мизулиной «объединяет любовь к России». Музыкант также уточнил, что другие подробности станут известны 9 марта.

«Я не знаю, насколько серьезные отношения у них. Но на сегодняшний момент я вижу интригу. Названа конкретная дата "обнародования" чего-то. Может быть, речь о дуэте? Смею предположить, возможно, у них совместная песня, номер или клип. Артисты часто используют такие "фишки", чтобы поднять интерес к определенным событиям — концертам, презентациям, выходам песен и клипов», — заявила Калашникова.

Ранее блогер Айза заявила, что давно знала о романе певца SHAMAN и Екатерины Мизулиной.