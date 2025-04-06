«Опять успех»: Алла Пугачева высказалась о спектакле уехавшего из России Данилы Козловсокого

Певица Алла Пугачева поздравила Данилу Козловского с премьерой спектакля.

Артистка опубликовала в личном блоге кадр, на котором она запечатлена в компании с актером и со своим мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Звездная пара посетила премьерный показ спектакля Козловского «CHECK UP», который состоялся в Лимасоле.

Пугачева не стала скрывать, что очередная театральная работа Данилы обвенчалась успехом. Артистка осталась в восторге от спектакля, а актера поздравила с талантливой постановкой.

«Опять премьера, опять успех. Поздравляем!» — подписала публикацию Алла Борисовна в социальных сетях.

Козловский никогда не скрывал своего трепетного отношения к певице, а в апреле прошлого года публично признался ей в любви, поздравив певицу с Пугачеву.

Ранее мы писали о том, что ведущий «Русского радио» объяснил, почему из эфира вырезали песни Аллы Пугачевой.

Также сообщалось, что Данилу Козловского призвали выгнать из России.

*Признан иноагентом на территории РФ