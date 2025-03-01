«Он оправдывает терроризм»: Данилу Козловского призвали выгнать из России

Пропавший с российских экранов и сцены Данила Козловский рискует быть «высланным» из страны. В своем Telegram-канале блогер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, заявил, что актер оправдывает террористов и поддерживает иноагентов, и призвал «убрать» его из России.

Недавно глава ФПБК Виталий Бородин сообщил о поражении в суде против Данилы Козловского. В 2023 году политик призвал проверить актера на наличие второго гражданства в США. Он также настаивал на наличии антироссийских публикаций артиста в соцсетях, но тот опроверг эту информацию и подал в суд. Пранкер Сорян встал на сторону политического деятеля и напомнил не только об антироссийских высказываниях Данилы Козловского, но и о его поддержке террористов и дружбе с иноагентами.

«Если человек поддерживает террориста и сочувствует ему, соответственно, кто он? Как мне кажется, тот, что оправдывает терроризм», — заявил Сурен Каграманов.

Блогер назвал актера «вражиной» и призвал всеми возможными способами добиться его выдворения из России. Сурен Каграманов отметил, что, не сделав это, «мы сможем поставить под угрозу безопасность нашей страны».

«Человек, выражающий свою поддержку иноагенту и спонсору антироссийских проектов, — кто? Как мне кажется, вражина, которую нужно „выжигать“ различными методами и высылать из страны. Люди, которые сочувствуют преступникам, через день, месяц, год, десять лет, могут стать подобными скотами, которые будут „баламутить воду“ внутри страны и разжигать ненависть к действующей власти», — подчеркнул блогер.

Напомним, Данила Козловский уже более двух лет не играет в театре и не снимается в кино в России. В настоящее время актер зарабатывает, гастролируя с моноспектаклем Frank по странам Европы, где встречался с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и другими звездами-эмигрантами.

Ранее сообщалось о том, что Данила Козловский встретился с певцом Андреем Макаревичем*, уехавшим из России и негативно высказывающимся о соотечественниках.

*признан иноагентом на территории РФ