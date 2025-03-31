Ведущий «Русского радио» объяснил, почему из эфира вырезали песни Аллы Пугачевой

Радиоведущий Юрьев заявил, что песни Пугачевой вырезали после ее высказываний. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ведущий «Русского радио» Антон Юрьев объяснил, почему из эфира пропали песни Аллы Пугачевой. По словам мужчины, дело в высказываниях певицы и том, что она уехала за границу после февраля 2022 года.

«„Русское радио“ это песни, которые народ любит. Аллы Борисовны там нет по объективным причинам. Высказывания, которые она произвела и производит, перечеркнули всю зрительскую любовь к ней», — заявил он.

Радиоведущий добавил, что сейчас основная аудитория Пугачевой и других уехавших за границу знаменитостей — те, кто также релоцировался.

«Не думаю, что правильно, если ребенок посылает мать на три буквы, уезжает, а она каждый день его ждет с накрытым столом. Поэтому те люди, которые уехали, пусть поют для той аудитории, которая уехала вместе с ними», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что продюсер Дворцов назвал удаление новой песни Пугачевой пиар-ходом со стороны певицы.