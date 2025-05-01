Опять проблемы? За что Киркорову грозит штраф после празднования дня рождения

58-летнему певцу Филиппу Киркорову может грозить штраф за салют в честь дня рождения. Об этом сообщает Kp.ru.

Филипп Киркоров с размахом отметил 58-летие в загородном доме. В соцсети распространились кадры с салютом, который гремел в Красногорске в честь именинника. Россияне удивлены масштабом зрелища. «Бахало у нас на уровне 12 этажа. Наблюдал весь город, за 5 километров было видно», — пишут пользователи Сети.

Россияне считают, что Киркорову следовало вести себя скромнее. Более того, они настаивают на запрете салютов в столичном регионе.

Адвокат Вадим Багатурия уточнил, что запрета на салюты в Москве и области нет, но их нужно согласовывать.

«Если мероприятие было согласовано, а в этом у меня нет сомнений, то Киркорова совершенно точно не привлекут к ответственности. Если же салют был нелегальным, то певцу грозит штраф 5 тысяч рублей, а фирме, оказавшей услугу, — 500 тысяч», — пояснил адвокат.

Сам Киркоров не комментировал ситуацию.

Отметим, что на дне рождения Филиппа произошел еще один инцидент — его заблокировали в соцсети из-за клипа. Подробности читайте здесь.

Ранее сообщалось, что Андрей Малахов подарил Киркорову на день рождения вязаные цветы за 1,5 млн.