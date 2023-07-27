«Опять пригласят»: отец Урганта прокомментировал увольнение сына

Уже больше года телеведущий Иван Ургант не появляется на российском ТВ. Его авторское шоу сняли с эфира и, несмотря на многочисленные просьбы от зрителей показать на экранах шоумена, возвращать пока не планируют. В беседе с BLITZ+ отец Урганта заявил, что причина увольнения юмориста – это большая тайна.

Сам Иван до сих пор не знает, почему его передачу закрыли. Сложившуюся ситуацию прокомментировал Андрей Ургант.

«Никто не знает, за что его отстранили, и никто не знает, за что его опять пригласят. Это тайна, покрытая мраком, даже он не знает», – отметил отец 45-летнего Ивана.

Недавно шоумен все же появился на телевидении, однако не в роли ведущего. В социальных сетях Ургант выложил фотографию, где на заднем плане можно заметить логотип шоу Павла Воли.

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