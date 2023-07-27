Слушает только птиц и медитирует: Мила Романиди раскрыла подробности о состоянии певицы Азизы

Исполнительница хита «Милый мой, твоя улыбка» в какой-то момент перестала выходить на сцену и участвовать в съемках на телевидении. Как оказалось, артистка сейчас живет в загородном доме, где наслаждается прекрасными видами и набирается сил. Об этом корреспондентам PROZVEZD рассказала подруга Азизы, исполнительница Мила Романиди.

Недавно прошел день рождения молодой певицы Sandra Top. На модной вечеринке, которую в честь праздника устроил телеканал MUSICBOX, собрались многие звезды шоу-бизнеса. Там же заметили и Милу Романиди.

Журналисты интересовались у нее судьбой певицы Азизы, которая в последнее время старается не появляться на публике и, по слухам, ведет затворнический образ жизни. Артистки раньше пели в одной группе.

Выяснилось, что сейчас 59-летняя исполнительница никак не контактирует со звездами шоу-бизнеса, кроме самой Романиди. Азиза просто решила отдохнуть и набраться сил вдали от мегаполиса. Певица живет под Сергиево-Посадом, где наслаждается природой, слушает пение птиц и медитирует.

«Да, она редко отвечает на звонки: разговаривает с теми, с кем хочет. Она имеет на это полное право: заслужила!» – цитирует Милу Романиди PROZVEZD.

Также исполнительница решила на какое-то время отказаться от выступлений, чтобы побыть наедине с собой.

«Организм требует передышки – у меня самой был такой период», – отметила Романиди.

Ранее мы писали, что 48-летняя эстрадная певица Лариса Черникова решила вернуться в Россию насовсем. В микроблоге артистки уже появились афиши к ее новым выступлениям.