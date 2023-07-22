45-летний Иван Ургант с седой бородой впервые пришел на ТВ-шоу после своего исчезновения. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Когда-то Иван считался неотъемлемой частью федерального канала, однако уже больше года он не появлялся в эфире ТВ. Поговаривают, из-за этого телеведущему приходится зарабатывать на жизнь участием в корпоративах. На этот раз Ургант обрадовал поклонников своим долгожданным появлением на ТВ.

В личном блоге Ивана появилось фото, на заднем плане которого красуется логотип авторского шоу Павла Воли. На снимке телеведущий запечатлен с седой бородой и улыбкой на лице. «Нашел!» — восторженно подписал кадр Ургант. По данным СМИ, знаменитость стал новым гостем передачи Павла. Правда, сам Иван никак не комментировал сообщения прессы.

Ранее мы писали о том, что лишившийся работы Иван Ургант решил открыть свои курсы по созданию бизнеса. Подробности смотрите в этой статье.

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