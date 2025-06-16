«Опять кто-то по мне проехался»: жена Петросяна ответила Гордон на критику

Татьяна Брухунова призналась, что ее не беспокоит критика Кати Гордон. Жена Евгения Петросяна прокомментировала высказывание юриста в соцсети.

В новом интервью Гордон назвала Брухунову «высокомерной». По мнению Кати, Татьяна «дорвалась до чужих денег» и теперь хвастается ими. В личном блоге жена юмориста записала ролик, в котором дала понять, что ее не волнует критика.

Татьяна с улыбкой на лице заявила, что получила много поддержки от поклонников. Однако, по мнению Брухуновой, у нее нет поводов для беспокойства. На данный момент она наслаждается отдыхом с детьми в Санкт-Петербурге.

«Я так поняла, что опять кто-то по мне проехался, кто-то меня полирнул, видимо, в каких-то соцсетях, в каких-то публикациях, не знаю. Ребятушки, честно говоря, это меня никак не беспокоит. Я в Петербурге, прекрасная погода, со мной дети, что еще нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливой?» — высказалась жена юмориста.

Татьяна добавила, что совсем не против, когда ее обсуждают.

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