«Самая счастливая жена»: 19-летняя невеста Лепса сделала заявление об отношениях с 61-летним певцом

19-летняя Аврора Киба на фоне слухов о разрыве отношений с 61-летним Григорием Лепсом опубликовала совместное видео с певцом. Юная блогерша намекнула подписчикам, что по-прежнему является невестой исполнителя хита «Рюмка водки».

На опубликованных кадрах Лепс и Киба танцуют во время его выступления на сцене. При этом Григорий нежно обнимал молодую возлюбленную за плечи, а она, покидая сцену, послала ему воздушный поцелуй.

«Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить», — подписала видеоролик Киба и добавила эмодзи в виде сердца.

При этом девушка не уточнила, когда была сделана эта запись. Ранее она уже публиковала совместные кадры, которые оказались архивными. Вместе с тем, Лепс перестал появляться на светских мероприятиях в сопровождении Кибы. На премии МУЗ-ТВ он был один.

Напомним, недавно Лепс заявил о переносе свадьбы на неопределенный срок из-за отсутствия денег на торжество, о котором мечтает невеста. При этом позже он и вовсе намекнул на расставание с Кибой. Лепса стали раздражать вопросы журналистов о юной невесте, и в одном из комментариев он сорвался и заявил, что не намерен обсуждать прошлое.

Ранее Аврора Киба после конфликта с Филиппом Киркоровым заявила, что ей не нужен Лепс для того, чтобы стать публичной личностью. «Просто с Гришей мой крейсер поплыл чуть-чуть быстрее»,- откровенно заявила девушка.