НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 июня 2025, 20:07
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«Люблю! Женя П»: Татьяна Брухунова похвасталась неожиданным подарком от Петросяна

Брухунова получила от Петросяна букет пионов и записку с признанием в любви.
«Люблю! Женя П»: Татьяна Брухунова похвасталась неожиданным подарком от Петросяна

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Татьяна Брухунова поделилась в личном блоге романтическим поступком 79-летнего мужа Евгения Петросяна. Юморист преподнес 36-летней возлюбленной букет пионов и записку с признанием в любви.

Татьяна опубликовала фотографию букета в вазе, а также продемонстрировала подписчикам послание от мужа.

«Это чтобы ты успела заснять совсем все стадии пионов. Люблю! Женя П.», — значилось в записке.

Таким образом, вероятно, Евгений Ваганович отметил, что знаком с увлечением жены, которая практически ежедневно делится снимками с подписчиками ее блога.

«Люблю! Женя П»: Татьяна Брухунова похвасталась неожиданным подарком от Петросяна

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Евгений Петросян встречал Брухунову из Китая с букетом красных пионов и редкой игрушкой лабубу, ставшей трендом в соцсетях. Татьяна похвасталась подписчикам, что муж знает все ее хотелки.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Евгений Петросян
Татьяна Брухунова
соцсети
новости шоу-бизнеса
юморист
подарок
цветы
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