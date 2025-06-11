«Люблю! Женя П»: Татьяна Брухунова похвасталась неожиданным подарком от Петросяна

Татьяна Брухунова поделилась в личном блоге романтическим поступком 79-летнего мужа Евгения Петросяна. Юморист преподнес 36-летней возлюбленной букет пионов и записку с признанием в любви.

Татьяна опубликовала фотографию букета в вазе, а также продемонстрировала подписчикам послание от мужа.

«Это чтобы ты успела заснять совсем все стадии пионов. Люблю! Женя П.», — значилось в записке.

Таким образом, вероятно, Евгений Ваганович отметил, что знаком с увлечением жены, которая практически ежедневно делится снимками с подписчиками ее блога.