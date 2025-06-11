«Люблю! Женя П»: Татьяна Брухунова похвасталась неожиданным подарком от Петросяна
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Татьяна Брухунова поделилась в личном блоге романтическим поступком 79-летнего мужа Евгения Петросяна. Юморист преподнес 36-летней возлюбленной букет пионов и записку с признанием в любви.
Татьяна опубликовала фотографию букета в вазе, а также продемонстрировала подписчикам послание от мужа.
«Это чтобы ты успела заснять совсем все стадии пионов. Люблю! Женя П.», — значилось в записке.
Таким образом, вероятно, Евгений Ваганович отметил, что знаком с увлечением жены, которая практически ежедневно делится снимками с подписчиками ее блога.
Ранее Евгений Петросян встречал Брухунову из Китая с букетом красных пионов и редкой игрушкой лабубу, ставшей трендом в соцсетях. Татьяна похвасталась подписчикам, что муж знает все ее хотелки.