«Разобралась с ними»: жена Джигана пожаловалась на обидчиков младшей дочери в школе

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что их младшую дочь обижали в школе. Звезда пожаловалась на жизнь в соцсетях, но призналась, что выход из ситуации был найден благодаря сестре девочки.

Исполнитель счастлив с супругой в браке, у них четверо детей – три дочери и один сын. Наследницы пары посещают школу, но не все проходит так гладко. Семья подхватила какую-то «заразу» после отпуска.

«Я не разрешаю себе отдыхать. Постоянно должна что-то делать, а тем более не разрешаю себе болеть. Но тут организм мне реально говорит: «Успокойся!». Я все эти дни просто физически не могла встать с кровати потому что мне было очень плохо», – поделилась Оксана.

Самойлова старается посвящать все свое время детям, поэтому также показала, как встречала семилетнюю дочь Майю из школы. Оказалось, что девочку обижают одноклассники ее 10-летней сестры Леи. Но сестренку быстро защитила самая старшая из сестер – 13-летняя Ариела.

«Майю тут в школе Леины одноклассники обзывают, Ари как разобралась с ними! Теперь они Майюшку обходят стороной. Сила сестер!» — поделилась звездная мама.

Поклонники Оксаны больше всего радуются, когда она показывает среднюю дочь Лею, ведь у девочки хулиганский характер. В этот раз она тоже побежала сразу в свою комнату после прихода из школы. Оксана решила, что девочка не послушала ее и накрасилась на уроки.

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