«Оправдания им нет»: звезда «Улиц разбитых фонарей» Селин высказался об артистах-русофобах

С начала спецоперации на Украине многие артисты покинули Россию. Более того, некоторые из них стали позволять себе негативные замечания в адрес Родины. Сергей Селин высказал свое мнение о звездах-эмигрантах, отметив, что им нет оправдания.

Заслуженный артист России не понимает, как можно поливать грязью родную страну.

«Даже не знаю, что там у них в голове произошло. Оправдания им нет, как по мне», — цитирует звезду «Улиц разбитых фонарей» aif.ru.

Артист добавил, что из России можно уехать, но он недоумевает, зачем после этого поливать страну грязью.

Ранее Сергей Селин признался, что ему, как заслуженному артисту РФ, не платят добавку к пенсии за звание, поскольку она полагается лишь народным артистам.

Также мы писали, что артист уличил во лжи уехавшую из России певицу Софию Ротару. Он вспомнил, как знаменитость исполняла песню про Великую Отечественную войну и посоветовал ей поговорить с собственной совестью.