«Оправдание моего существования»: Стас Пьеха рассказал о создании собственной реабилитационной клинике

Стас Пьеха рассказал о создании собственной реабилитационной клиники.

45-летний артист признался, что решил открыть такой центр из-за собственного опыта, так как в молодости он сам пристрастился к запрещенным веществам*. Однако ему все же удалось побороть пагубное пристрастие.

По этой причине артист решил помогать тем, кто попал в такую же ситуацию, из-за чего открыл частный реабилитационный центр. По словам Пьехи, такие места помогают отказываться от вредных привычек и не срываться.

«Я построил гарант своей трезвости — не может владелец клиники для наркоманов* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) заторчать. Это провал. Это все. Это крах» — сообщил Стас в беседе с журналистами передачи «Однажды…» на НТВ.

Кроме того, Стас объяснил, что пытается исправить свои прошлые ошибки, которые и побудили его к открытию центра для помощи зависимым людям.

«Я понял, что есть большое количество вины внутренней за то, что я кого-то втягивал в употребление. Как будто через то, что я лечу людей и возвращаю к трезвой жизни, я возмещаю ущерб... Не самый прибыльный бизнес, зато это бизнес, в котором я хорошо соображаю, ведь то, как и чем лечить, я узнал на собственном опыте. Для меня это дело не источник заработка, а некое оправдание моего существования на этом свете», — продолжил он.

